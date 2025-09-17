Confederação internacional de música critica empresas de IA por infringirem direitos autorais

"Acreditamos que fazem isso a partir de serviços licenciados como o YouTube [propriedade do Google] e outras fontes digitais", como as plataformas musicais, especifica a organização.

As letras então são extraídas para alimentar vários modelos, segundo a confederação, que cita como exemplo o agente conversacional chinês DeepSeek, que reproduz as de Sabrina Carpenter e Edith Piaf, ou as de Taylor Swift e Aya Nakamura no Gemini, o assistente de IA do Google.

Geradores como Suno e Udio também podem produzir músicas cujas vozes, melodias e estilos musicais copiam as de artistas originais, como Beatles, Mariah Carey, Depeche Mode ou Beach Boys, de acordo com a organização.

Diante desta mudança radical, os detentores dos direitos exigem uma regulamentação mais rígida, sobretudo por meio da lei de IA da União Europeia, para que os dados utilizados sejam mais transparentes e garantam seus rendimentos.

"É fundamental compreender a magnitude da ameaça que paira sobre os autores, compositores e editoras. Não se pode utilizar música protegida por direitos autorais sem licença", adverte Juliette Metz, presidente da Câmara Sindical Francesa de Editoras Musicais e membro da ICMP.

Nos Estados Unidos, a startup Anthropic, criadora da IA Claude, anunciou em 6 de setembro que havia aceitado, segundo um acordo amigável, pagar ao menos 1,5 bilhão de dólares (R$ 8,1 bilhões, na cotação daquele dia) a um fundo de compensação para autores, detentores de direitos e editoras que processaram a empresa por baixar ilegalmente milhões de livros.