Copom mantém Selic em 15%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) manteve, nesta quarta-feira (17), inalterada em 15% a taxa básica de juros Selic, em um esforço para conter a inflação, que tende a se moderar, mas segue acima da meta oficial.

"O Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 15,00% a.a. [ao ano]", informou o BCB em comunicado, uma decisão "compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante".

