Corpo encontrado em Tesla de rapper nos EUA é de uma adolescente

Segundo o departamento forense de Los Angeles, o corpo pertence a Celeste Rivas Hernández, que teria 15 anos. A causa da morte ainda não foi estabelecida.

O portal de entretenimento TMZ reportou, nesta quarta-feira (17), ter conversado com a mãe da adolescente, que indicou que sua filha tinha um namorado chamado David.

O TMZ publicou um panfleto do departamento do xerife do condado vizinho de Riverside de abril, com um pedido de informações sobre Celeste, desaparecida na região de Lake Elsinore, no sudeste de Los Angeles, aos 13 anos.

Anteriormente, o serviço forense havia descrito a pessoa morta como uma mulher de cabelo preto ondulado sem idade definida.

"A falecida estava severamente decomposta dentro de um veículo", disse o comunicado. "Aparentemente, esteve morta e dentro do veículo por um período extenso antes de ser encontrada".

O departamento de polícia de Los Angeles afirmou que o Tesla ficou estacionado no luxuoso bairro de Hollywood Hills por quase um mês antes de ser rebocado.