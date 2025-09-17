Dezenove detidos na Espanha por homicídios em embarcação que transportava migrantes

A polícia espanhola anunciou nesta quarta-feira (17) que prendeu 19 pessoas por suspeita de homicídios e torturas em uma embarcação que transportava migrantes do Senegal para as Ilhas Canárias, uma viagem na qual pelo menos 50 pessoas desapareceram.

A embarcação de madeira foi resgatada à deriva ao sul da ilha de Gran Canaria, no arquipélago atlântico, em 24 de agosto, com 248 sobreviventes, segundo a Polícia Nacional.

As autoridades acreditam que o barco levava cerca de 300 pessoas e que os desaparecidos foram jogados no mar durante os 11 dias de viagem.