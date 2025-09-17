Estudo preliminar atribui milhares de mortes às mudanças climáticas no verão europeu

Mais de 15.000 mortes podem ser atribuídas às mudanças climáticas até o final do verão no hemisfério norte (inverno no Brasil) nas principais cidades europeias, afirmam pesquisadores em um trabalho ainda preliminar, mas que teve o interesse reconhecido por outros cientistas.

"Com foco em 854 cidades europeias, o estudo conclui que as mudanças climáticas são a causa de 68% das 24.400 mortes atribuídas ao calor neste verão", destaca um comunicado divulgado nesta quarta-feira (17) pelos dois institutos britânicos aos quais pertencem os autores do estudo, o Imperial College London e a London School of Hygiene & Tropical Medicine.

A pesquisa conclui que entre 15.013 e 17.864 óbitos relacionados ao calor neste verão não teriam acontecido sem o aquecimento global nas cidades estudadas, que, por outro lado, representam apenas um terço da população europeia.