Ex-diretora dos CDC nos EUA denuncia pressões para 'substituir evidências por ideologia'

A ex-diretora dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, Susan Monarez, afirmou nesta quarta-feira (17) no Senado que o governo de Donald Trump a afastou do cargo no mês passado por se recusar a aprovar mudanças no calendário de vacinação infantil sem base científica.

Nomeada por Trump em janeiro deste ano, também disse que o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., exigiu que ela demitisse cientistas da agência sem justificativa, a fim de desmantelar as estruturas de saúde do país.

"Nem mesmo sob pressão pude substituir evidências por ideologia ou comprometer minha integridade", declarou diante do comitê. "A política de vacinação deve ser guiada por dados confiáveis, não por resultados pré-determinados."