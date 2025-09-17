Exportações do Japão para EUA registram queda de quase 14% por impacto das tarifas

As exportações do Japão para os Estados Unidos caíram quase 14% em agosto devido ao impacto das tarifas adotadas pelo presidente Donald Trump, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira, que também mostram uma queda nas vendas de automóveis.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump decretou tarifas de importação elevadas para países de todo o mundo, em uma tentativa de impulsionar a indústria americana e reduzir o colossal déficit comercial dos Estados Unidos.

A queda em ritmo anual de 13,8% nas exportações japonesas aos Estados Unidos é a mais expressiva em mais de quatro anos, segundo a agência Bloomberg.