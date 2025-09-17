'FC 26' volta aos 'fundamentos' do FIFA para se reconciliar com seus fãs

"Estamos sempre atentos" a estas opiniões, garantiu à AFP Bogdan Banasiewicz, um dos desenvolvedores do jogo, durante a feira Gamescom em agosto.

Embora "FC 25" ainda seja o jogo mais vendido na Europa em 2024, a equipe centrou a comunicação desta nova edição nas críticas dos jogadores e abriu um portal oficial online para que pudessem registrar suas reclamações.

"Há jogadores muito envolvidos que podem ser muito expressivos", reconheceu Banasiewicz. "Não há nenhum problema, acompanhamos o jogo, entendemos" suas frustrações.

Após a incorporação no ano passado do modo "Rush", que permite controlar apenas um único membro de uma equipe em partidas de 5 contra 5, esta nova versão de "FC" foca mais no aperfeiçoamento da mecânica de jogo existente.

"Queremos melhorar os fundamentos" para que haja "mais autenticidade, mais variedade, mais profundidade", disse Sam Rivera, responsável pelo desenvolvimento de "FC 26".

Os programadores buscaram tornar o jogo mais dinâmico, reduzindo o tempo de reação entre o momento em que o jogador aperta um botão e a ação efetiva na tela, acrescentou.