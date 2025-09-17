Fed corta suas taxas de juros em um quarto de ponto percentual, a 4%-4,25%

O Federal Reserve dos Estados Unidos reduziu suas taxas de juros de referência nesta quarta-feira (17), pela primeira vez neste ano, em um quarto de ponto percentual, como esperava o mercado, devido a um mercado de trabalho mais fraco.

O Fed reduziu a taxa de juros de referência para 4-4,25% e prevê dois cortes adicionais neste ano.

Apenas o novo governador do Fed, Stephen Miran, cuja nomeação foi impulsionada pelo presidente Donald Trump ? crítico do Fed ? votou contra essa decisão e buscou uma redução maior da taxa.