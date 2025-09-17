Fed reduz juros pela primeira vez em 2025 com enfraquecimento do emprego nos EUA

Apenas o novo governador Stephen Miran, cuja indicação foi promovida por Trump, votou contra a decisão e buscou uma redução maior da taxa. Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, o presidente americano tem pressionado o Fed por uma redução dos juros.

Powell afirmou que o banco central tinha "razão ao esperar e observar como evoluíam as tarifas, a inflação e o mercado de trabalho" antes de reduzir as taxas pela primeira vez em nove meses.

Juros mais baixos barateiam o crédito e fomentam assim o consumo e os investimentos. Mas, por isso mesmo, também podem empurrar os preços para cima.

Ryan Chahrour, professor de economia da Universidade Cornell, afirmou que a votação é uma demonstração da "unidade" entre os altos cargos do Fed diante das tentativas de ingerência de Trump.

"Querem deixar claro que não se veem influenciados por considerações políticas", disse. "Entendem que as divergências enviam uma mensagem confusa aos mercados", declarou à AFP.

- Otimismo -

O comitê monetário do banco central mostrou-se mais otimista em relação ao crescimento da economia americana, que prevê em 1,6% neste ano, frente aos 1,4% que projetava em junho.