Flick sobre retorno de Yamal: 'É para estar 100%'

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, afirmou nesta quarta-feira (17) que ainda não sabe quando será o retorno do atacante Lamine Yamal, que sofre com dores no púbis e está fora do jogo contra o Newcastle, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.
"Se voltar, é para estar 100%. É um jogador jovem e temos que cuidar dele", disse Flick em entrevista coletiva na véspera da partida contra os ingleses.
"Temos um departamento médico fantástico. Vamos ver como ele evolui", continuou o treinador, que no último fim de semana criticou a seleção espanhola por ter escalado Yamal nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 mesmo com problemas físicos.
O jovem atacante de 18 anos atuou por 70 minutos nas vitórias da Espanha sobre Bulgária (3 a 0) e Turquia (6 a 0), no início de setembro.
Sobre o Newcastle, Flick afirmou que espera "uma grande equipe, com intensidade e atenção", e ressaltou que o Barcelona precisa controlar a posse de bola e criar espaços para vencer.
Quanto à atmosfera no estádio St. James 's Park, o técnico alemão disse que confia em seu elenco.
"Temos muitos jovens, mas também veteranos, principalmente os espanhóis. Sabem suportar a pressão, esse é o nosso ponto forte. Temos confiança com a bola e precisamos entrar focados desde o início", concluiu.
