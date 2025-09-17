Flick sobre retorno de Yamal: 'É para estar 100%'

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, afirmou nesta quarta-feira (17) que ainda não sabe quando será o retorno do atacante Lamine Yamal, que sofre com dores no púbis e está fora do jogo contra o Newcastle, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

"Se voltar, é para estar 100%. É um jogador jovem e temos que cuidar dele", disse Flick em entrevista coletiva na véspera da partida contra os ingleses.

"Temos um departamento médico fantástico. Vamos ver como ele evolui", continuou o treinador, que no último fim de semana criticou a seleção espanhola por ter escalado Yamal nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 mesmo com problemas físicos.