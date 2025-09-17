França lança campanha para adquirir manuscritos de Marcel Proust

A Biblioteca Nacional da França (BnF) anunciou, nesta quarta-feira (17), o lançamento de uma campanha excepcional de doações para adquirir cerca de 900 manuscritos e documentos do escritor Marcel Proust, incluindo alguns que mostram como o famoso escritor criou uma de suas páginas mais célebres.

A BnF espera arrecadar 7,7 milhões de euros (48,3 milhões de reais) em doações com a ação, aberta até 31 de dezembro, e fez um apelo "ao público geral para que contribua".

"A descoberta deste acervo inestimável e até então desconhecido é um acontecimento para nosso país. Com essas novas peças, a BnF poderá completar suas coleções e possuir o maior acervo proustiano do mundo", disse à AFP seu presidente, Gilles Pécout.