Ghazi Hamad, líder do Hamas, aparece na Al Jazeera após bombardeio israelense no Catar

Ghazi Hamad, um dos principais líderes do Hamas, apareceu em uma entrevista ao vivo nesta quarta-feira (17) no canal catari Al Jazeera, tornando-se o primeiro funcionário de alto escalão do movimento islamista palestino a reaparecer desde o ataque israelense em Doha.
Segundo fontes próximas ao Hamas, Hamad era um dos seis líderes do movimento que estavam no prédio atacado por Israel em Doha em 9 de setembro.
Ele estava acompanhado na ocasião por Khalil al-Hayya, principal negociador do grupo; Khaled Mechaal, seu ex-número um; Zaher Jabarin, chefe da Cisjordânia; Basem Naim e Taher al-Nunu, membros do gabinete político.
mj/bha/sag/pc/aa
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.