Ghazi Hamad, líder do Hamas, aparece na Al Jazeera após bombardeio israelense no Catar

Ghazi Hamad, um dos principais líderes do Hamas, apareceu em uma entrevista ao vivo nesta quarta-feira (17) no canal catari Al Jazeera, tornando-se o primeiro funcionário de alto escalão do movimento islamista palestino a reaparecer desde o ataque israelense em Doha.

Segundo fontes próximas ao Hamas, Hamad era um dos seis líderes do movimento que estavam no prédio atacado por Israel em Doha em 9 de setembro. 

Ele estava acompanhado na ocasião por Khalil al-Hayya, principal negociador do grupo; Khaled Mechaal, seu ex-número um; Zaher Jabarin, chefe da Cisjordânia; Basem Naim e Taher al-Nunu, membros do gabinete político.

