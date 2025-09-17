GSK promete investir US$ 30 bilhões nos EUA durante visita de Trump

O grupo farmacêutico britânico GSK anunciou nesta quarta-feira (17), durante o primeiro dia da visita de Estado ao Reino Unido do presidente Donald Trump, que investirá 30 bilhões de dólares (158 bilhões de reais) nos Estados Unidos nos próximos cinco anos.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, o republicano tem pressionado, entre outros setores, os fabricantes de medicamentos a produzirem mais em seu país.

Os investimentos anunciados pela GSK devem fortalecer as áreas de pesquisa e desenvolvimento, assim como as capacidades de produção nos Estados Unidos, afirmou a empresa em um comunicado.