Guardiola descarta Manchester City como favorito na Champions

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira (17), um dia antes do jogo contra o Napoli na primeira rodada da Liga dos Campeões, que não vê sua equipe como uma das favoritas ao título continental.

Os 'Citizens', que venceram a Champions em 2023, vêm participando das fases decisivas do torneio nos últimos anos, mas na temporada passada foram eliminados no playoff de acesso às oitavas de final pelo Real Madrid.

Segundo as casas de apostas, Liverpool, Barcelona, Arsenal e Paris Saint-Germain, atual campeão, são os grandes candidatos a levantar a 'Orelhuda'.