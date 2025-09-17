Homem armado mata 3 policiais e fere outros 2 na Pensilvânia, EUA

Um homem armado abriu fogo nesta quarta-feira (17) na Pensilvânia contra cinco policiais, três dos quais morreram e dois ficaram gravemente feridos, informou o chefe de polícia desse estado do leste dos Estados Unidos.

"Cinco agentes das forças da ordem ficaram feridos hoje por disparos, três deles fatalmente", declarou Christopher Paris em entrevista coletiva.

O chefe de polícia anunciou que os outros dois agentes foram transferidos para o hospital em estado crítico, "mas estáveis".