HRW acusa Israel de deslocar à força habitantes do sul da Síria

Desde então, o país é governado por um presidente interino liderado por Ahmed al-Sharaa, um islamista de linha dura na juventude que suavizou suas posições.

Com suas ações no sul da Síria, Israel afirma que quer evitar que o arsenal do regime caia nas mãos das novas autoridades islamistas.

O Exército israelense também entrou na zona desmilitarizada das Colinas de Golã, na fronteira com a parte do planalto sírio ocupada por Israel, e suas forças costumam realizar incursões no sul da Síria, onde ocupam algumas posições.

A HRW afirmou que "as forças israelenses confiscaram e demoliram casas, impediram os moradores de acessar seus bens e meios de subsistência e detiveram arbitrariamente moradores que foram transferidos para Israel".

A ONG, com sede em Nova York, destacou que entrevistou moradores da região de Kuneitra, no sul da Síria, além de analisar imagens e fotos de satélites para corroborar seus depoimentos.

Consultado pela HRW, o Exército israelense afirmou que atuava no sul da Síria "para proteger os cidadãos" israelenses e que suas operações haviam sido realizadas "conforme o direito internacional".