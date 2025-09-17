Imposto a super-ricos agita o debate político na França

A medida taxaria em 2% ao ano os patrimônios superiores a 100 milhões de euros (626 milhões de reais), o que afetaria 0,01% dos contribuintes, segundo seu promotor, o economista francês Gabriel Zucman.

A medida permitiria arrecadar 20 bilhões de euros (125 bilhões de reais anuais), segundo o economista de 38 anos. Uma receita importante quando o governo, sob pressão, busca reduzir o déficit (5,8% do PIB em 2024) e a dívida pública (114%).

- Apoio popular -

Este valor representaria quase metade da economia que o antecessor de Lecornu, François Bayrou, propôs em seu plano orçamentário para 2026, que incluiu cortes sociais e a eliminação de dois feriados. O Parlamento rejeitou.

"Estamos diante de um bloqueio orçamentário, político, pela recusa em abordar seriamente o problema da não tributação dos super-ricos", disse Zucman à rádio France Inter.

As demandas por "justiça fiscal" estiveram presentes durante os protestos de 10 de setembro, assim como na greve convocada pelos sindicatos para quinta-feira. "O orçamento será decidido nas ruas", garantiu a líder do CGT, Sophie Binet.