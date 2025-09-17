Kast sustenta sua candidatura presidencial em plano anticrime para o Chile

Simpatizante do ditador Augusto Pinochet, Kast atrai com seu "plano implacável": prisões superseguras, endurecimento de penas e o envio de militares e policiais para zonas críticas.

No dia 10 de setembro, em um debate televisivo com os outros sete candidatos a suceder o esquerdista Gabriel Boric, revelou que possui um "revólver com cinco balas", mas questionou que policiais enfrentem criminosos com esse tipo de armas.

Propôs então equipá-los com "pistolas com poder de fogo suficiente e carros blindados".

Em 2024, o Chile registrou uma taxa de 6 homicídios por cada 100.000 habitantes, uma das mais baixas da América Latina, segundo a ONU.

Mas o aumento da extorsão e dos assassinatos de aluguel alimentam a percepção de perigo entre os quase 20 milhões de chilenos. Para 64% deles, o crime e a violência são sua maior preocupação, segundo um estudo recente da Ipsos.

"O plano implacável é uma declaração de guerra contra o crime organizado", proclama o líder do Partido Republicano.