Leão XIV descarta qualquer reforma sobre diaconisas e fiéis LGBTQ+

"Parece-me muito improvável, certamente em um futuro próximo, que a doutrina da Igreja mude em relação ao que ensina sobre sexualidade e matrimônio", afirmou.

Leão XIV também se alinhou com seu antecessor a respeito do "papel da mulher na Igreja": "Espero seguir os passos de Francisco, incluindo a designação de mulheres em alguns cargos de liderança, em diferentes níveis".

No entanto, assegurou que não tem "a intenção de mudar o ensinamento da Igreja" que exclui a ordenação de diaconisas.

Com relação ao acolhimento dos fiéis LGBTQ+, o bispo de Roma admitiu que se trata de um "tema altamente polarizador", mas que não promoverá a polêmica, mantendo assim a mesma posição já assumida pela Igreja.

"Todos estão convidados a entrar, mas não convido uma pessoa porque seja ou não de uma identidade específica".

Acrescentou que seguirá reconhecendo "a família tradicional", formada por pai, mãe e filhos, cujo papel "tem sofrido nas últimas décadas" e deve ser "fortalecido".