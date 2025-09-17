Liverpool cede, empate mas vence Atlético de Madrid nos acréscimos (3-2) na estreia na Champions

O Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2 nesta quarta-feira (17), em Anfield, na estreia das duas equipes na Liga dos Campeões.

Diante de sua torcida, os 'Reds' abriram 2 a 0 logo no início com gols de Andrew Robertson aos 4 minutos e Mohamed Salah aos 6, fazendo crer que poderia aplicar uma goleada histórica. Mas a equipe comandada pelo técnico argentino Diego Simeone se recuperou e conseguiu empatar com dois gols de Marcos Llorente (45'+3 e 81').

Llorente foi o algoz do Liverpool há cinco anos, quando o Atlético se recuperou de uma desvantagem de 2 a 0 e venceu por 3 a 2 em Anfield, em uma partida acirrada das oitavas de final.