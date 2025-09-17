Louboutin terá Jaden Smith, filho de Will Smith, à frente de sua linha masculina

O designer francês de calçados Christian Louboutin, famoso por suas icônicas solas vermelhas, anunciou, nesta quarta-feira (17), que o rapper e ator norte-americano Jaden Smith, filho de Will Smith, será o novo diretor artístico de sua linha masculina de calçados.

"Uma manhã, enquanto nadava, pensei: 'Por que não o Jaden?'", contou o estilista de 62 anos em entrevista ao jornal francês Le Figaro.

Esta é a primeira vez que Louboutin entrega a direção criativa dessa linha, lançada em 2008 e que hoje já representa um quarto do faturamento da marca, fundada em 1991. O designer aposta no artista de 27 anos para dar "mais alcance e visibilidade" ao segmento.