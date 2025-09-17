Marcus Thuram brilha na vitória da Inter sobre o Ajax (2-0) na estreia na Champions

Poucos segundos antes, o goleiro Yann Sommer, que vem sendo criticado pela torcida neste início de temporada, havia salvado a Inter com duas grandes defesas.

No início do segundo tempo, Thuram voltou a aparecer e, novamente levando a melhor sobre a zaga do Ajax, aproveitou outro escanteio cobrado por Çalhano?lu para fazer o segundo do time italiano (47').

Com a desvantagem de dois gols, os holandeses não tiveram forças para reagir e praticamente não criaram situações de perigo para o gol de Sommer até o apito final.

Finalista de duas das três últimas edições da Champions (ambas com derrota), a Inter de Milão, agora comandada pelo técnico romeno Cristian Chivu, começa com o pé direito na competição europeia.

A vitória também dá confiança à equipe após o mau início no Campeonato Italiano, marcado principalmente pela derrota no último fim de semana para a Juventus (4-3).

Na próxima rodada, a Inter enfrentará o Slavia Praga, enquanto o Ajax visitará o Olympique de Marselha.