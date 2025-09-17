México buscará fortalecer comércio e investimentos com Canadá durante visita de Carney

"Queremos fortalecer o comércio com o Canadá (...) em certos setores e, ao mesmo tempo, os investimentos no México em diferentes áreas da economia", afirmou Sheinbaum durante sua habitual coletiva matinal.

A mandatária de esquerda sublinhou que ambos os países desejam "manter o T-MEC" e saudou, por isso, o início das mesas de consulta relacionadas à futura revisão do acordo, prevista para janeiro de 2026.

O tratado de livre comércio da América do Norte foi questionado por Trump, que sustenta que seus termos são prejudiciais para a economia dos Estados Unidos e ameaçou renegociá-lo fora dos prazos previstos.

Sheinbaum ressaltou que a revisão do T-MEC é um mandato estabelecido "por lei" e não "algo que se invente neste momento".

"Está estabelecido na assinatura do tratado que nestas datas deveria abrir-se a convocatória para a consulta sobre a revisão do T-MEC que começará no próximo ano", pontuou.

Os governos do México e dos Estados Unidos publicaram nesta quarta-feira anúncios oficiais onde se estabelece o início do processo de consultas, os meios para participar e a duração do mesmo.