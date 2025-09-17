Palmeiras vence River (2-1) em Buenos Aires e fica mais perto das semis da Libertadores

O Palmeiras garantiu uma valiosa vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o argentino River Plate no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, disputado na noite desta quarta-feira (17), no Estádio Monumental, em Buenos Aires.
Diante de um público de aproximadamente 85 mil pessoas, o paraguaio Gustavo Gómez (5') e Vítor Roque (41') colocaram o 'Verdão' na frente no primeiro tempo.
Lucas Martínez Quarta diminuiu quase no fim (89') e deu um pouco de fôlego ao 'Millonario'.
O jogo de volta será disputado na próxima quarta-feira, em São Paulo.
Quem avançar vai enfrentar nas semifinais o vencedor do confronto entre LDU e São Paulo, cujo jogo de ida será disputado nesta quinta-feira, em Quito.
