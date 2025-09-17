Pauta de videográficos

Assine UOL
* Incêndio-religião-igreja

A reconstrução da catedral Notre-Dame de Paris, parcialmente danificada por um incêndio em 15 de abril de 2019, foi uma enorme tarefa.

Videográfico com os principais passos até a reabertura. - REENVIO DISPONÍVEL

Maria Cecilia REZENDE

