Pelo menos 50 refugiados sudaneses morreram em naufrágio no domingo (OIM)

Pelo menos 50 refugiados sudaneses morreram e 24 foram regatados, no domingo (14), após um naufrágio próximo a Tobruk, no leste da Líbia, informou à AFP nesta quarta-feira (17) a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"O trágico acidente ocorreu quando um incêndio foi declarado em um barco inflável que transportava 75 refugiados sudaneses", declarou a OIM.

"Pelo menos 50 vidas foram perdidas", acrescentou a mesma fonte, sem confirmar se entre as vítimas há mulheres e crianças. Por enquanto, o paradeiro do 51º passageiro é desconhecido.