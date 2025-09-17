Polêmica cresce em torno de ataques dos EUA contra supostas lanchas de narcotraficantes no Caribe

Os ataques contra três lanchas no Caribe que supostamente transportavam drogas, e deixaram pelo menos 14 mortos, provocam um debate crescente dentro e fora dos Estados Unidos, um país que já recorreu a medidas semelhantes em outras regiões no passado.

O presidente Donald Trump justifica esses ataques pelos danos à saúde pública e o risco para a segurança nacional que o tráfico de drogas representa em seu país.

"Não só vamos perseguir os narcotraficantes com pequenas lanchas rápidas... o presidente disse que quer declarar guerra a estes grupos", justificou o secretário de Estado americano, Marco Rubio.