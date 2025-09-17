Assine UOL
Notícias

Polônia apura se míssil próprio atingiu casa durante invasão de drones russos

Teto de residência danificado após suposto ataque de drone na Polônia
Teto de residência danificado após suposto ataque de drone na Polônia Imagem: Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via REUTERS

A Polônia investiga qual tipo de projétil danificou uma casa durante a intrusão de cerca de 20 drones em seu espaço aéreo na semana passada, indicou uma fonte judicial hoje.

A suspeita inicial era de que os destroços de um drone russo, derrubado pela defesa aérea polonesa, haviam atingido a residência.

Mas, segundo a imprensa local, a casa, situada na localidade de Wyryki, no leste do país, foi atingida por um míssil ar-ar AIM-120 AMRAAM disparado de um caça F-16 do exército polonês.

"A investigação está em sua fase preliminar e é necessário aguardar o parecer dos especialistas para poder determinar que tipo de armamento causou os danos nesta casa", declarou à AFP a porta-voz da Procuradoria nacional, Anna Adamiak.

Por sua vez, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, destacou que, independentemente das circunstâncias, a responsabilidade está, inicialmente, atribuída a Moscou.

"Toda a responsabilidade pelos danos causados à casa em Wyryki recai sobre os autores da provocação com drones, ou seja, na Rússia", insistiu Tusk no X.

"Todas as circunstâncias do incidente serão comunicadas ao público, ao governo e ao presidente pelos serviços competentes uma vez concluída a investigação", acrescentou.

Segundo Adamiak, a investigação sobre "a violação do espaço aéreo polonês" e "o perigo" para pessoas e bens se concentra em todas as invasões de drones registradas durante a noite de 9 a 10 de setembro, que não deixou feridos.

A Polônia, membro da União Europeia e da Otan, mobilizou aviões juntamente com seus aliados da Aliança Atlântica diante da entrada de drones em seu espaço aéreo.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.