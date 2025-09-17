Preços do petróleo caem por temores de excesso de oferta

No dia anterior, os preços do petróleo bruto haviam atingido seu máximo em duas semanas.

Após um período de verão em que o consumo geralmente é elevado, "agora entramos no período de manutenção" das refinarias, destacou Mark Waggoner, da Excel Futures, à AFP.

"A demanda cairá drasticamente com a redução da atividade das refinarias", advertiu o analista, que acrescentou que os primeiros indícios "já são visíveis".

De acordo com os dados publicados nesta quarta pela EIA, a agência de informação sobre energia dos Estados Unidos, essas plantas utilizaram 93,3% de sua capacidade na semana que terminou em 12 de setembro (comparado com 94,9% do período anterior).

Essa redução na atividade de refino ocorre em um momento em que o mercado teme um excedente de petróleo bruto, especialmente devido ao forte aumento das cotas de produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+).

Desde abril, o cartel abriu as comportas, criando a possibilidade de um retorno ao mercado de mais de 2,3 milhões de barris diários.