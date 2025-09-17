Principal suspeito do caso Madeleine McCann deixa a prisão na Alemanha

Os promotores em Braunschweig o acusaram de estar por trás do desaparecimento de "Maddie", um caso que despertou grande interesse da imprensa e da opinião pública por muitos anos.

A falta de evidências contundentes, no entanto, impediu que as autoridades alemãs indiciassem Brückner, que nega as acusações.

O promotor alemão Christian Wolters, que não conseguiu impedir a libertação do suspeito devido à falta de provas para sustentar uma acusação, expressou preocupação, em uma entrevista recente à AFP, com a liberação de um indivíduo que chamou de "intrinsecamente perigoso".

A situação resultou na saída de Brückner da prisão nesta quarta-feira. Ele concluiu a pena determinada por estuprar uma americana de 72 anos em 2005 na região do Algarve, Portugal, onde Maddie desapareceu.

Madeleine, então com três anos, desapareceu do apartamento em que sua família passava férias na localidade de Praia da Luz, no Algarve, em maio de 2007, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo.

Apesar de uma enorme operação internacional de busca e de várias pistas investigadas, nenhum rastro da menina foi encontrado e ninguém foi acusado pelo desaparecimento.