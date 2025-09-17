ABC suspende programa de Jimmy Kimmel "por tempo indeterminado" após comentários sobre Charlie Kirk
O programa de variedades noturno de Jimmy Kimmel sairá do ar "por tempo indeterminado" depois que o apresentador americano foi criticado por seus comentários após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, informou a emissora ABC nesta quarta-feira (17).
"'Jimmy Kimmel Live!' será suspenso por tempo indeterminado", disse um porta-voz da rede americana à AFP.
pr/ad/am
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.