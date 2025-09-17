Reino Unido exibe toda a sua pompa para visita de Estado de Trump

O líder americano passará as duas noites no castelo, uma das residências oficiais da monarquia britânica, longe de uma manifestação convocada contra ele em Londres.

"Dizem que o Castelo de Windsor é o máximo, então vai ser ótimo", disse Donald Trump, de 79 anos, antes de deixar Washington.

Em sua segunda visita oficial ao Reino Unido, após a viagem que fez em 2019 durante seu mandato anterior, todos os eventos serão realizados a portas fechadas, longe de multidões devido à sua impopularidade no país.

- Longe de Londres -

Ele também não viajará a Londres no último dia de sua visita, quinta-feira. Em vez disso, viajará para Chequers, a cerca de 70 km da capital, para se encontrar com Keir Starmer na residência oficial de campo do primeiro-ministro britânico.

Apesar de seu distanciamento da capital londrina, dezenas de manifestantes, carregando faixas anti-Trump e gritando slogans, se reuniram na terça-feira em uma rua principal perto do Castelo de Windsor.