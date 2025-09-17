São Paulo encara LDU na altitude de Quito pela ida das quartas de final da Libertadores

Com o técnico argentino Hernán Crespo no comando, a equipe derrotou o colombiano Atlético Nacional e para o jogo desta quinta, contará com o equatoriano Robert Arboleda, que retorna aos gramados após 40 dias de ausência.

Embora a LDU planeje aproveitar a vantagem da altitude, Crespo acredita que isso não vai mudar sua estratégia. "É um pouco diferente, mas o plano de jogo é o mesmo. Sabemos que é importante, mas temos que jogar futebol", garantiu ele à imprensa.

O treinador também expressou sua "confiança", mas observou que surpresas são uma constante na Copa Libertadores.

"Você nunca sabe o que vai acontecer", concluiu.

O time que vencer esse confronto de ida e volta vai enfrentar nas semifinais o vencedor do duelo entre o argentino River Plate e o Palmeiras.

- "Partida muito difícil" -

Depois de eliminar o Botafogo, a LDU ganhou mais confiança mas sabe da necessidade de manter o foco se quiser deixar outro favorito para trás.