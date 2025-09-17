Tecnologia digital e IA a serviço do patrimônio arquitetônico mundial

Da reconstrução de Notre Dame de Paris à digitalização das pirâmides do Egito, passando pela observação de monumentos em zonas de guerra, a tecnologia digital e a inteligência artificial (IA) revolucionam a preservação do patrimônio mundial.

Se no século XIX o arquiteto Eugène Viollet-Le-Duc (1814-1879) precisava fazer medições à mão ou preparar grandes quantidades de moldes de gesso para restaurar Notre Dame, hoje os especialistas em patrimônio têm acesso a réplicas digitais de alta precisão desta obra-prima gótica, devastada por um incêndio em 2019.

Graças a imagens capturadas por drones e medições com scanners a laser, "o modelo 3D reproduz com precisão o monumento e todas as suas deformações e imperfeições, como uma radiografia do corpo humano", disse à AFP Frédéric Gourdet, da empresa francesa AGP (Art graphique & Patrimoine), fundada em 1994 e pioneira em tecnologias digitais para o patrimônio cultural.