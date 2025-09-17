Transporte de turistas a Machu Picchu é retomado após pausa por protestos

Pelo menos 2.300 turistas, entre peruanos e estrangeiros, foram retirados ou saíram por meios próprios entre a terça e esta quarta-feira devido aos protestos que levaram a confrontos com a polícia, nos quais 14 agentes ficaram feridos, segundo um balanço oficial.

Os promotores da medida anunciaram uma trégua até o sábado "para que se possa fazer um processo de diálogo no marco do respeito e da paz social, em atenção à mediação realizada pela Defensoria do Povo", segundo um comunicado do Comitê de Luta das Diferentes Comunidades do Distrito de Machu Picchu.

A empresa PerúRail, que opera o trem que leva ao sítio histórico, anunciou, em nota, o "reinício de suas operações".

Este sítio histórico, a principal atração turística do Peru, é visitado diariamente por 4.500 pessoas, em média, segundo o ministério do Comércio Exterior e Turismo.

A Frente de Defesa dos Interesses de Machu Picchu, que reúne diversos atores, tinha anunciado no domingo uma greve por tempo indeterminado em repúdio à empresa de transporte Consettur Machupicchu, que continuou operando apesar de sua licença ter expirado em 4 de setembro.

"Esperamos que isto seja superado com o diálogo entre moradores, prefeitos e as autoridades, queremos buscar um consenso", disse à AFP Óscar Luque, representante da Defensoria do Povo.