Trump diz que designará movimento Antifa como 'organização terrorista'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (17) que designaria o movimento "Antifa", uma rede difusa de ativistas de esquerda radical, como "uma organização terrorista importante".
"Também recomendarei fortemente que aqueles que financiem o ANTIFA sejam investigados a fundo de acordo com os mais altos padrões e práticas legais", escreveu Trump em sua rede Truth Social.
