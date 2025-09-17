UE chega a acordo mínimo para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa

Os países europeus aprovaram, nesta quinta-feira (18), um acordo mínimo para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa até 2035, antes da Assembleia Geral da ONU, na próxima semana, e da COP30, em novembro no Brasil.

Na ausência de uma decisão definitiva, o bloco aprovou, em Bruxelas, uma faixa de redução de emissões situada entre -66,25% e -72,5% em relação a 1990.

A Dinamarca, que ocupa a presidência rotativa da União Europeia, apresentou este compromisso para mostrar que a Europa não renunciou à sua "liderança" climática, apesar das divergências entre os Estados.