Único banco de leite materno do Quênia salva bebês prematuros

Mas o banco de leite do Quênia, criado em 2019 com o apoio da ONG Path e de fundos britânicos, permite que bebês como Grace-Ella se beneficiem da generosidade de outras pessoas.

"Foi realmente emocionante", lembrou sua mãe, Margaret Adhiambo, que nunca havia ouvido falar dessa solução antes de dar à luz com 30 semanas de gravidez.

Ela admite que no início foi cética. "Eu me sentia culpada, como se não pudesse dar meu próprio leite materno à minha filha", explica. Mas no fim das contas "me ajudou porque ela não passou fome", acrescenta.

- "Ajudar" -

A maternidade de Pumwani é a única que oferece esse serviço no Quênia, algo também incomum no restante do continente. A África Subsaariana concentra 43% das mortes neonatais do mundo, embora nessa região viva menos de 16% da população mundial, segundo estimativas do Banco Mundial.

Os bebês com peso abaixo do normal enfrentam inúmeros riscos para a saúde, e o leite materno pode inclinar a balança a favor deles.