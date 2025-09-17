Velocista Fred Kerley, medalhista olímpico, vai competir em evento que permite doping

O atleta americano publicou no site dos Enhanced Games que seu objetivo é quebrar o recorde mundial dos 100 metros do jamaicano Usain Bolt, que parou o relógio em 9,58 segundos.

"O recorde mundial sempre foi o objetivo final da minha carreira", disse Kerley. "Isso agora me dá a oportunidade de dedicar toda a minha energia a superar meus limites e a me tornar o ser humano mais rápido da história".

Qualquer competidor que quebre um recorde mundial ganha US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões pela cotação atual), e o vencedor de cada evento recebe US$ 250.000 (aproximadamente R$ 1,32 milhão).

Kerley conquistou a prata nos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e o bronze nos de Paris do ano passado.

Embora tenha conquistado o ouro na mesma prova no Mundial de Atletismo de 2022, ele cumpre atualmente uma suspensão provisória por violar os requisitos de localização para testes antidoping.

Kerley é o primeiro especialista em atletismo a confirmar sua presença nos Enhanced Games, depois que o nadador australiano James Magnussen, o britânico Ben Proud e o grego Kristian Gkolomeev já se inscreveram.