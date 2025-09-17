Venezuela inicia exercícios militares em ilha do Caribe em resposta aos EUA

A Venezuela iniciou exercícios militares na ilha La Orchila, no norte do país, em resposta ao envio de navios de guerra dos Estados Unidos ao Caribe, anunciou nesta quarta-feira (17) o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López.

Os exercícios coincidem com um deslocamento militar dos Estados Unidos no sul do Caribe, com oito navios de guerra para operações antidrogas, que o governo de Nicolás Maduro classifica como "cerco" e "ameaça".

"Vai haver deslocamentos da defesa aérea com drones armados, drones de vigilância, drones submarinos (...) Vamos implementar ações de guerra eletrônica", disse Padrino López ao afirmar que a Venezuela se defende diante da "voz ameaçadora, vulgar" dos Estados Unidos.