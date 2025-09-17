Viúva de opositor russo Navalny diz que ele morreu envenenado

Segundo ela, os resultados são baseados em "mostras biológicas" que pessoas próximas Navalny conseguiram "extrair e transferir para o exterior de forma segura" antes do enterro.

Sem apresentar mais detalhes, Navalnaya fez um apelo para que os laboratórios publiquem os resultados de forma independente e especifiquem o veneno que acreditam que foi utilizado.

Navalny, um carismático ativista anticorrupção, conseguiu mobilizar centenas de milhares de pessoas em toda a Rússia em protestos contra o Kremlin, ao mesmo tempo que expunha o suposto enriquecimento ilícito do círculo íntimo de Putin.

O opositor já havia sido envenenado em 2020, quando fazia campanha na Sibéria, e foi levado em um voo de evacuação de emergência para a Alemanha, onde enfrentou meses de recuperação.

Ao retornar à Rússia em janeiro de 2021, ele foi detido e condenado à prisão por uma série de acusações, incluindo "extremismo".

Apesar da condenação, o também advogado continuou sua campanha contra Putin da prisão e chegou a criticar a invasão da Ucrânia.