Volante Thomas Partey, do Villarreal, se declara inocente de acusações de estupro

O volante ganês Thomas Partey, do Villarreal, se declarou inocente das cinco acusações de estupro e outra de agressão sexual que recebeu na Inglaterra, durante audiência nesta quarta-feira (17) em um tribunal de Londres.

O jogador de 32 anos foi denunciado por estupro por duas mulheres e por agressão sexual por uma terceira.

Os fatos teriam ocorrido entre 2021 e 2022, quando Partey jogava pelo Arsenal.