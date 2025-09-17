Wall Street fecha sem tendência definida após corte de juros do Fed

O Fed reduziu nesta quarta sua taxa de juros pela primeira vez no ano, situando-a no intervalo entre 4% e 4,25%.

"Esta decisão era unanimemente esperada", resumiram os analistas do HFE.

Segundo a mediana das previsões do Fed, seus membros antecipam dois novos cortes nos juros (de 0,25% cada um) em 2025.

Uma política monetária acomodatícia ? quando as ações do banco central visam estimular a economia, reduzir o custo do dinheiro e aumentar a liquidez no mercado ? costuma ser favorável para as ações, pois permite que as empresas se financiem com menor custo, o que melhora as perspectivas de investimento e, consequentemente, de crescimento.

No mercado de títulos, o rendimento dos papéis do Tesouro americano com vencimento em dez anos atingiu seu nível mais baixo desde abril, logo após a decisão do Fed. Por volta de 17h15 no horário de Brasília, o rendimento finalmente subiu para 4,07%, em comparação com os 4,03% do dia anterior.

Já no mercado de ações, a gigante americana Nvidia caiu 2,6%, após um relatório que indicava que as principais empresas tecnológicas chinesas já não podem comprar seus chips semicondutores.