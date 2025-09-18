AI pede que Estados e empresas interrompam apoio ao 'genocídio' em Gaza

A Anistia Internacional (AI) pediu nesta quinta-feira que os Estados e as grandes empresas interrompam as atividades que "contribuem direta ou indiretamente" para o "sistema de apartheid contra os palestinos" e o "genocídio em Gaza", em meio à guerra que Israel trava contra o Hamas.

A ONG aponta diretamente 15 empresas, israelenses e estrangeiras, sobre as quais a AI "reuniu evidências confiáveis de sua contribuição para as ações ilegais de Israel".

A lista inclui, entre outras, a fabricante americana de aviões Boeing, cuja munição foi utilizada na Faixa de Gaza; a empresa chinesa de tecnologia Hikvision, líder mundial em reconhecimento facial; e a desenvolvedora americana de software Palantir, que fornece serviços para o Exército e a inteligência de Israel.