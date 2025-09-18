Alemanha aprova orçamento e reforça gasto militar, após meses de negociações

Com meses de atraso, deputados alemães aprovaram, nesta quinta-feira (18), o orçamento de 2025, dando sinal verde a um aumento da dívida para fortalecer os gastos com a defesa ante uma eventual ameaça russa.

No entanto, este voto não resolve as numerosas desavenças entre o chanceler conservador Friedrich Merz e seus aliados social-democratas, que ainda precisam chegar a um acordo sobre os orçamentos de 2026 e 2027 em um contexto de recessão econômica e crescentes tensões geopolíticas.

Berlim assumirá, este ano, um gasto de 502,5 bilhões de euros (cerca de 3,1 trilhões de reais), um aumento de 25 bilhões de euros (cerca de 157 bilhões de reais) em relação a 2024, e se endividará em 81,8 bilhões de euros (aproximadamente 513,5 bilhões de reais) para financiar o déficit.