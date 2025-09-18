Após pompa em Windsor, Trump se reúne com o primeiro-ministro britânico

Após a suntuosa recepção da família real britânica no Castelo de Windsor, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o primeiro-ministro Keir Starmer nesta quinta-feira (18) para discutir as relações comerciais e os conflitos na Ucrânia e em Gaza.

O mandatário republicano se despediu do rei Charles III, a quem descreveu como um "grande rei" e um "grande cavalheiro", antes de embarcar em seu helicóptero até a residência oficial de campo do premiê britânico em Chequers, a 70 quilômetros de Londres.

Em sua segunda visita ao Reino Unido, algo que seus antecessores nunca fizeram, Trump não visitará a capital britânica, onde cerca de 5.000 pessoas protestaram, na véspera, contra sua política migratória ou o apoio de seu governo a Israel.