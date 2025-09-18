Artistas recorrem a robôs de IA para reproduzir suas telas e aumentar seus ganhos

Os artistas que participam do projeto recriam seu quadro em um tablet, que registra sua escolha de tons, a pressão e a velocidade de cada pincelada, assim como outros dados que o robô usa em seguida para fazer a cópia.

A empresa também está trabalhando em modelos de inteligência artificial mais avançados para que seus robôs possam recriar a imagem diretamente.

Dentro de um ano, Ryan espera desenvolver uma "plataforma 'self-service', onde qualquer artista do mundo pode carregar seu estilo". Desta forma, um cliente poderá encomendar um quadro de seu cão, por exemplo, no estilo de seu pintor favorito, que receberá uma comissão.

Algo similar às ferramentas de IA para a criação de imagens sob demanda, mas, neste caso, os artistas deram seu consentimento para ceder seu estilo, recebem o mérito pela obra, além de uma compensação financeira.

- Lista de espera -

"A princípio, as pessoas veem um robô pintar e dizem: 'Meu Deus, é o pior que vi na minha vida'", admite Ryan. "Mas quando proponho aos artistas que incluam algumas de suas obras em troca de uma quantia em dinheiro que recebem a cada mês, muitos ficam satisfeitos".