Ativistas exigem libertação de jornalista preso na Guatemala desde 2022

"Este processo [...] é praticamente uma vingança daqueles que se sentiram expostos na época em que El Periódico denunciou muitos casos de corrupção", disse à AFP o presidente da Associação de Jornalistas da Guatemala, Mario Recinos.

Ele acrescentou que a procuradora-geral, Consuelo Porras ? sancionada como "corrupta" e "antidemocrática" por Estados Unidos e União Europeia ?, utilizou "uma série de artifícios jurídicos" para manter Zamora preso.

A manifestação pelo centro da Cidade da Guatemala teve início no prédio do MP, onde dirigentes dos jornalistas e de outras organizações entregaram um pedido pela libertação de Zamora, no qual denunciaram que seu processo "tem estado cheio de irregularidades".

Vários manifestantes tocaram tambores e vestiram camisas pretas com uma foto do comunicador e a frase: "Liberdade para Zamora Já".

Considerado "prisioneiro de consciência" pela Anistia Internacional, o jornalista foi preso após publicar em seu jornal casos de corrupção que envolviam o então presidente de direita Alejandro Giammattei (2020-2024). O veículo fechou em 2023, enquanto ele estava detido.

Em 14 de junho de 2023, um tribunal o condenou a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro, mas a sentença foi anulada e o julgamento deverá ser repetido.