Benfica anuncia José Mourinho como novo técnico

O Benfica anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (18), a chegada do técnico José Mourinho, que retorna ao futebol português 21 anos depois de deixar o Porto para comandar o Chelsea.

Aos 62 anos, Mourinho, que também treinou Real Madrid, Manchester United e Inter de Milão, entre outros clubes, estava livre no mercado desde o final de agosto, quando foi demitido do Fenerbahçe após a eliminação da equipe no playoff de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, justamente para o Benfica.

"Já se passaram 25 anos [desde que comecei a trabalhar como treinador], mas não vim aqui para celebrar minha carreira", disse 'Mou' durante sua apresentação, antes de afirmar que se sente "mais vivo do que nunca".